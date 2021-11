Piogge intense e venti forti stanno causando molti danni in diverse zone della Sicilia

Tra giovedì e venerdì intense piogge e forti venti hanno provocato allagamenti e danni in diverse zone della Sicilia: sono crollati alberi, tratti di strada e parti di edifici, e svariate persone sono state soccorse o costrette a lasciare le proprie abitazioni. Per ora non ci sono notizie di feriti. I soccorsi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile sono ancora in corso.

Le aree più colpite sono la Sicilia orientale e le zone comprese tra Sciacca (provincia di Agrigento) e Mazara del Vallo (provincia di Trapani). La Protezione civile ha disposto l’allerta gialla sulla maggior parte della Sicilia e della Calabria e quella arancione su Sicilia orientale e Calabria meridionale.

#Maltempo, 100 gli interventi svolti dai #vigilidelfuoco per le forti piogge che hanno colpito le province di #Agrigento e #Trapani. Nella clip il salvataggio effettuato stanotte a Mazara del Vallo (TP) di tre persone bloccate in casa dall'acqua [#11novembre 11:00] pic.twitter.com/8wc04Kv8pJ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 11, 2021

A Catania il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole e ad Agrigento il prefetto ha detto ai residenti di non uscire di casa.