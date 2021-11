Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti seguono ancora le notizie sulla diffusione del coronavirus, con l’aumento dei contagi nei paesi europei, le modalità di somministrazione della terza dose del vaccino, e le limitazioni alle manifestazioni di chi si oppone al green pass. Repubblica e il Messaggero titolano invece sull’aumento dei prezzi dell’energia e sulle conseguenze per imprese e famiglie, il Giornale si occupa delle trattative fra i partiti per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, il Manifesto apre sui migranti bloccati al confine fra Bielorussia e Polonia, e il Fatto e il Dubbio seguono l’indagine sulla fondazione Open e le polemiche sulla pubblicazione dell’estratto conto bancario di Matteo Renzi.