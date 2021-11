I titoli principali sui giornali di oggi sono dedicati a diversi aspetti della pandemia da coronavirus. Ce ne sono sulle ipotesi legate alla terza dose di vaccino in Italia; ce ne sono sull’aumento del numero dei contagi; ce ne sono sulle manifestazioni No Green Pass che ci sono state anche sabato in molte città italiane. Ma ci sono anche scelte diverse: il Fatto Quotidiano titola sui rapporti di Renzi con l’Arabia Saudita, mentre Avvenire e Domani titolano sulle manifestazioni ambientaliste che ci sono state in tutto il mondo e in particolare a Glasgow, in occasione della conferenza sul clima COP26.