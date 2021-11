Xavi Hernandez è il nuovo allenatore del Barcellona

L’ex centrocampista spagnolo Xavi Hernandez, campione del mondo nel 2010, è il nuovo allenatore del Barcellona, squadra nella quale si formò e per cui giocò dal 1999 al 2015 vincendo otto campionati e quattro Champions League. Da tempo indicato come futuro allenatore del Barcellona, sostituisce l’olandese Ronald Koeman, esonerato il 28 ottobre. Ha firmato un contratto fino al 2024.

Per ritornare al Barcellona, dove verrà presentato lunedì, Xavi ha lasciato il posto di allenatore nella squadra qatariota dell’Al-Sadd, per cui aveva anche giocato tra il 2015 e il 2019. Con lui il Barcellona spera almeno di risolvere la crisi di risultati di una squadra ridimensionata a causa della pessima situazione economica in cui si trova il club.