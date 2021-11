Weekly Beasts

Circa un anno fa avevamo raccontato (qui) di come in alcuni paesi i piccioni fossero al centro di competizioni sportive particolarmente popolari, e di come le cosiddette “gare di piccioni” fossero sempre più apprezzate in Cina, Taiwan, Indonesia, Filippine, Pakistan e Iraq: ci è tornato in mente perché una delle foto degli animali da fotografare nei giorni scorsi ritrae proprio due piccioni in fase di addestramento, a Giacarta. Tra le migliori foto bestiali della settimana ci sono anche alcune immagini scattate nel parco Nazionale di Chitwan, una delle mete turistiche più famose del Nepal per gli avvistamenti di animali selvatici: ci sono un martin pescatore, un elefante, un pavone e un rinoceronte, tra gli altri.