Diverse persone sono state ferite in un attacco con un coltello su un treno nel sud della Germania

Sabato mattina diverse persone sono state ferite in un attacco con un coltello su un treno in Baviera, nel sud della Germania. La Bild – tabloid tedesco non sempre affidabile – ha scritto che i feriti sono tre e che due sarebbero in gravi condizioni. L’assalitore è stato arrestato, ha detto la polizia federale tedesca.

Deutsche Welle, l’emittente pubblica tedesca, scrive che l’attacco è avvenuto su un treno Intercity Express (ICE) che viaggiava tra le città di Ratisbona e Norimberga, e che il treno ora è fermo nei pressi della città di Seubersdorf.