Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle notizie sul coronavirus, con le preoccupazioni per il nuovo aumento dei casi, l’andamento della campagna di vaccinazione con la somministrazione della terza dose e la possibile estensione del vaccino ai minori di dodici anni, e le altre norme per limitare i contagi. Il Manifesto e Domani si occupano invece della manifestazione dei Fridays for Future a Glasgow e delle critiche di Greta Thunberg ai risultati della COP26, la Stampa intervista il segretario della CGIL Landini, e il Giornale e Libero titolano sul rinvio a giudizio di Roberto Saviano per diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni.