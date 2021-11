Due persone sono state uccise in uno scontro tra bande vicino a un hotel di lusso in Messico

Giovedì a Puerto Morelos, a sud di Cancún, una delle località più turistiche del Messico, c’è stato uno scontro a fuoco tra bande rivali di narcotrafficanti su una spiaggia vicino a un resort di lusso pieno di turisti. Lo scontro ha coinvolto una quindicina di persone, due delle quali sono state uccise, secondo le ricostruzioni delle autorità locali. Tra i turisti non ci sono stati né feriti né morti.

I membri delle bande sono comparsi sulla spiaggia a un certo punto della giornata, iniziando a sparare. I turisti – alcuni sulla spiaggia, altri nella piscina dell’albergo – sono corsi all’interno dell’hotel e lo staff li ha immediatamente fatti nascondere fino a quando non è terminata la sparatoria. Poche settimane fa era successa una cosa simile vicino a un albergo di lusso di Tulum, sempre in Messico: nello scontro erano rimasti uccisi anche tre turisti.

Still hiding in a dark room deep in the hotel. Other guests told me they heard gunfire. Resort is secluded, was told gunman came up from the beach. Hotel employees hugging each other. pic.twitter.com/7Vv16Y7Zts

— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021