Sono due le notizie principali sulle quali aprono i quotidiani di oggi: alcuni si occupano dei dati in aumento sulla diffusione del coronavirus in Europa e sulle misure per contrastarlo, con la somministrazione della terza dose del vaccino e l’estensione della vaccinazione ai minori di dodici anni, altri titolano sul disegno di legge sulla concorrenza approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che rinvia le decisioni sulle concessioni per stabilimenti balneari e ambulanti e provoca le proteste dei tassisti.