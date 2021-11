Celebripost

In questi giorni la conferenza sul clima di Glasgow (COP26) e gli eventi collegati hanno riunito un po’ di persone da fotografare: non solo capi di stato e di governo come Boris Johnson o Narendra Modi, ma anche attivisti come Greta Thunberg e Leonardo DiCaprio, oltre al principe Carlo con questa buffa espressione. Miley Cyrus, Billie Eilish e Jared Leto erano alla sfilata di Gucci a New York, e sempre a New York si sono tenuti i “WSJ Magazine Innovator Awards”, i premi assegnati dalla rivista Wall Street Journal a personalità che si sono distinte in vari ambiti per un approccio particolarmente innovativo: si sono visti l’attrice Demi Moore, lo stilista Kim Jones e Ella Emhoff, figlia del marito della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, che si era fatta notare alla cerimonia di insediamento di Joe Biden.