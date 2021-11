I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni titolano sull’indagine su quasi cinquemila casi di irregolarità fra le persone che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza senza averne diritto, altri aprono sulle diverse posizioni nella Lega fra il leader Salvini e il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti. Repubblica si occupa della gestione dei fondi del PNRR nelle regioni dell’Italia meridionale, il Manifesto titola sui risultati delle elezioni per i governatori in Virginia e New Jersey, il Fatto e la Verità seguono le notizie su vaccinazioni e green pass per il coronavirus, mentre i giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Champions League, con la vittoria dell’Inter e il pareggio del Milan.