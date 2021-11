Le notizie sulla COP26, la conferenza sul clima in corso a Glasgow, sono in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, che titolano sull’accordo raggiunto per fermare la deforestazione a partire dal 2030 e per ridurre le emissioni di metano. Altri giornali cominciano a occuparsi dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica, per il quale le candidature di cui si parla per ora sono quelle di Mario Draghi e Silvio Berlusconi, il Fatto e il Riformista aprono sulle critiche alla trasmissione Report per un servizio considerato troppo vicino alle posizioni di chi si oppone al vaccino, e i giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus, già qualificata agli ottavi di finale, e il pareggio dell’Atalanta in Champions League.