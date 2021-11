Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sulla conferenza sul clima COP26 in corso a Glasgow che dovrebbe stabilire nuovi impegni per contrastare il riscaldamento globale, e sull’annuncio del primo ministro indiano Modi di voler azzerare le emissioni di anidride carbonica a partire dal 2070. Altri giornali si occupano delle notizie sul coronavirus, con l’andamento di contagi e vaccinazioni, le ipotesi sui tempi per la somministrazione della terza dose del vaccino, le nuove indicazioni per gestire i casi positivi nella scuola, e il divieto di manifestazioni contro il green pass in piazza Unità d’Italia a Trieste deciso dal prefetto della città.