Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham

L’allenatore italiano Antonio Conte è stato ingaggiato dal Tottenham Hotspur per sostituire Nuno Espírito Santo, rimosso dal suo incarico lunedì a seguito della pesante sconfitta per 3-0 subita sabato scorso in casa contro il Manchester United. Conte – che ha firmato un contratto con scadenza nell’estate 2023 – tornerà quindi ad allenare a sei mesi di distanza dal suo ultimo incarico all’Inter, dove ha vinto lo Scudetto, e ritroverà il dirigente Fabio Paratici, con cui iniziò un lungo ciclo vincente alla Juventus, nel 2011.

Il Tottenham al momento è nono in Premier League e terzo nel suo girone di Conference League. Nelle scorse settimane la squadra ha sempre avuto un rendimento molto discontinuo, subendo nette sconfitte in campionato anche contro Arsenal e Chelsea.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021