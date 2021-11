La conclusione del G20 tenutosi a Roma sabato e domenica, con l’accordo raggiunto sull’emergenza climatica per limitare l’aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi e per azzerare le emissioni nette entro la metà del secolo, è la notizia di apertura di tutti i quotidiani di oggi. Fanno eccezione il Fatto, che intervista il pm Di Matteo che critica la riforma della giustizia, Domani, che si occupa della gestione dei fondi del PNRR, e la Verità, che apre sulle possibili scelte future del governo per contrastare la pandemia, mentre i giornali sportivi titolano sulle vittorie di Milan e Napoli che rimangono in testa alla classifica di Serie A.