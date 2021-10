Stamattina gran parte dei quotidiani apre con la riunione del G20 in corso in queste ore a Roma, che si concluderà oggi pomeriggio. Più in basso si trovano notizie sul maltempo in Sicilia e sulla risalita dei casi di coronavirus in alcune regioni e città. Tutti i quotidiani sportivi aprono invece con la sconfitta della Juventus in casa dell’Hellas Verona, nell’anticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A.