Le previsioni meteo per domani, lunedì 1 novembre

Secondo le previsioni meteo, lunedì 1 novembre continuerà il maltempo in molte regioni italiane. Al mattino ci sarà pioggia in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temporali e pioggia anche al Sud, in Calabria e Sicilia, dove negli ultimi giorni c’è stata un’intensa perturbazione. Nel pomeriggio qualche schiarita al Sud, mentre al Nord continuerà a piovere. In serata sono previsti temporali nel Lazio e sulla costa occidentale della Sicilia, pioggia nelle regioni centrali. Nella notte il maltempo si sposterà soprattutto in Puglia. Sono previsti anche nuovi temporali in Sicilia, mentre nelle altre regioni ci sarà solo qualche nuvola.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.