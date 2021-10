I primi incontri fra i leader mondiali arrivati a Roma per la riunione del G20 in programma oggi e domani, in cui i temi principali saranno il clima e la lotta alla pandemia da coronavirus, sono la notizia sulla quale aprono quasi tutti i giornali di oggi. Il Giornale e Libero si occupano invece dell’approvazione da parte della Corte di Cassazione della richiesta dei referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dal Partito Radicale, il Fatto titola sulle assenze di Renzi al Senato, e Domani chiede l’abolizione del voto segreto in Parlamento.