C’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 nella zona di Pesaro e Urbino, nelle Marche

Oggi poco prima delle 13 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 nelle Marche. L’epicentro è stato individuato nella zona di Montefelcino, in provincia di Pesaro-Urbino, a pochi chilometri da Fano; pochi minuti dopo è stata registrata un’altra scossa di intensità minore con epicentro a Serrungarina, a circa un chilometro di distanza. Per ora non si hanno notizie di danni o feriti.