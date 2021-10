La notizia in apertura su tutti i giornali di oggi è il voto al Senato sulla proposta del centrodestra di accantonare la discussione sul disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, proposta approvata con il voto segreto fra le accuse fra i partiti di centrosinistra sulla responsabilità della bocciatura. L’altra notizia principale è la manovra economica che dovrebbe essere discussa oggi dal Consiglio dei ministri, con la mediazione finale sulla riforma delle pensioni che dovrebbe prevedere il passaggio a “quota 102” per il 2022. I giornali sportivi commentano i risultati del turno infrasettimanale in Serie A, con la vittoria dell’Inter e la sconfitta della Juventus.