La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è l’incontro fra il presidente del Consiglio Draghi e i sindacati sulla riforma delle pensioni, finito senza un accordo e con la prospettiva di iniziative sindacali di protesta per il piano proposto dal governo. L’altra notizia presente su molte prime pagine con foto che li documentano sono gli allagamenti a Catania per le forti piogge di ieri, che hanno provocato un morto, mentre il Giornale apre sulla discussione in Senato sul disegno di legge Zan e i giornali sportivi titolano sulla vittoria con il Torino del Milan, che rimane da solo in testa alla classifica di Serie A.