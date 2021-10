Le due notizie principali in apertura sulla maggior parte dei quotidiani di oggi sono la manovra economica alla quale sta lavorando il governo, con gli incontri del presidente del Consiglio Draghi con il leader della Lega Salvini e i sindacati per definire la riforma delle pensioni, e l’andamento di contagi e vaccinazioni per il coronavirus, con le parole del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Brusaferro che prospetta la terza dose di vaccino per tutta la popolazione. Il Sole 24 Ore titola sulla situazione del Monte dei Paschi di Siena, dopo il fallimento della trattativa per cedere alcune attività a Unicredit, il Giornale si occupa dell’assalto alla sede della CGIL a Roma, e Domani delle trattative fra i partiti sul disegno di legge Zan.