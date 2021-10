Le notizie principali in apertura sui quotidiani di oggi sono le ipotesi sulla manovra economica allo studio da parte del governo, specialmente su pensioni, reddito di cittadinanza e riduzione del cuneo fiscale, il fallimento della trattativa fra governo e Unicredit per la cessione di parte delle attività del Monte dei Paschi di Siena, e le indagini sulle violenze nelle manifestazioni di chi si oppone al green pass. I giornali sportivi commentano il pareggio per 1-1 fra Inter e Juventus, che ha segnato nel finale grazie a un rigore concesso dal VAR.