C’è stato un terremoto di magnitudo 6.5 a Taiwan

Poco dopo le 7 di domenica mattina (ora italiana) un terremoto di magnitudo 6.5 ha interessato la parte nord-orientale di Taiwan. Al momento non ci sono notizie di danni o di feriti, ma le informazioni sono ancora frammentarie. La scossa è stata percepita per una trentina di secondi, hanno raccontato alcuni testimoni, ed è stata avvertita soprattutto nella contea di Yilan, dove vive quasi mezzo milione di persone. I terremoti a Taiwan sono relativamente frequenti e buona parte degli edifici viene costruita con criteri antisismici, per ridurre il più possibile i rischi. Nel 1999 un terremoto di magnitudo 7.6, molto più intenso di quello odierno, causò la morte di 2.400 persone, uno degli eventi naturali più mortali nella storia di Taiwan.