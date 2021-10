Le previsioni meteo per domani, domenica 24 ottobre

Secondo le previsioni meteo, domani in Italia sarà una giornata prevalentemente nuvolosa al Centro e al Sud, mentre al Nord andrà un po’ meglio.

In mattinata al Nord ci saranno nuvole e tempo variabile sulla Pianura padana e sole sull’arco alpino, nel pomeriggio le nuvole si sposteranno più a sud, garantendo qualche ora di sole anche alle zone pianeggianti. Il Centro avrà una giornata variabile o nuvolosa, ad eccezione del nord della Toscana che avrà una mattina di sole. Al Sud e sulle isole sarà una giornata nuvolosa, con piogge e temporali in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La serata porterà nuvole e pioggia su tutta la penisola.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.