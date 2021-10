Le aperture delle prime pagine di oggi dei quotidiani nazionali sono dedicate al Consiglio Europeo, la riunione dei capi di stato e di governo dell’Unione Europea a Bruxelles, in cui si è discusso molto di migranti e delle politiche seguite dai paesi dell’Est. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha confermato che non sarà rinnovato il meccanismo di “Quota 100” per le pensioni. Sulle prime pagine viene data inoltre molta evidenza alle nuove regole per lo smart working nell’amministrazione pubblica e all’incidente sul set che ha coinvolto Alec Baldwin.