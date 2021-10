Mercoledì un pullman militare è stato attaccato nel centro di Damasco, la capitale della Siria: almeno 13 persone sono state uccise. Il pullman è stato colpito con due ordigni esplosivi mentre passava sul ponte di Jisr al Rais. È l’attacco più grave avvenuto a Damasco dal 2017, quando 31 persone furono uccise in un attentato dell’ISIS. Per il momento non sono state diffuse rivendicazioni.