Almeno 30 persone sono state uccise in Nigeria in un attacco di un gruppo armato locale

Domenica almeno 30 persone sono state uccise in un attacco armato a Goronyo, nello stato nigeriano di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria. Un gruppo di persone armate ha raggiunto Goronyo domenica sera e ha cominciato a sparare agli abitanti: l’attacco è durato per diverse ore e non si conosce ancora il numero preciso delle persone uccise.

L’attacco di domenica è solo l’ultimo di una lunga serie: lo stato di Sokoto è uno dei più colpiti dalla criminalità locale, i cui attacchi e rapimenti si sono intensificati molto negli ultimi mesi. Il capo dell’esercito nigeriano, Farouk Yahaya, ha recentemente avviato alcune operazioni militari speciali per cercare di contrastare il problema: nell’ultimo anno sono state uccise centinaia di persone, migliaia sono state rapite e gli attacchi hanno colpito molto spesso bambini (secondo dati dell’UNICEF, nell’ultimo anno ne sono stati rapiti 1.400).

È la prima volta che le bande criminali della zona agiscono vicino a una città (l’attacco è avvenuto a circa 75 km da Sokoto, capitale dello stato omonimo): fino ad ora gli attacchi erano sempre avvenuti in zone rurali.

