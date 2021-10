L’eruzione del vulcano sull’isola di La Palma non si fermerà presto, ha detto il presidente della regione delle Canarie

Angel Víctor Torres, presidente del governo regionale delle Isole Canarie, ha detto domenica che non è ancora ipotizzabile la fine dell’eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma, iniziata lo scorso 19 settembre. «Al momento non ci sono segnali che facciano pensare che la fine dell’eruzione sia imminente», ha detto.

Soltanto nelle ultime 24 ore sull’isola sono stati registrati quarantadue movimenti sismici. Gli edifici distrutti finora sono circa duemila, per un totale di settemila evacuati.

El frente de colada que se mueve hacia el mar lo hace a 15 m/h y a 1270°C. Se encuentra a 200 metros del acantilado a las 12,15 hora canaria / The lava front that moves to the sea does so at 15 m/h & 1270 ° C. It is located 200 meters from the cliff at 12:15 Canarian time pic.twitter.com/i3pDLikbfq

— INVOLCAN (@involcan) October 17, 2021