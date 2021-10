Alle 12 l’affluenza ai ballottaggi delle elezioni amministrative era del 9,73 per cento

Alle 12 l’affluenza ai ballottaggi delle elezioni comunali è stata del 9,73 per cento, secondo i dati del ministero dell’Interno. Al primo turno e alla stessa ora l’affluenza era stata del 12,54 per cento, anche se i dati non sono del tutto comparabili, perché spesso i ballottaggi fanno storia a sé.

Domenica e lunedì vanno al ballottaggio 65 comuni: quelli con più di 15mila abitanti in cui due settimane fa, al primo turno, nessuno dei candidati aveva ottenuto la maggioranza assoluta. Il voto è particolarmente atteso nei tre capoluoghi di regione andati al ballottaggio, cioè Roma, Torino e Trieste. Si vota anche in sette capoluoghi di provincia: Cosenza, Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona e Varese.