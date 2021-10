Weekly Beasts

Dopo 109 giorni di chiusura per le restrizioni dovute alla pandemia, lo zoo e l’acquario di Sydney hanno riaperto al pubblico, mostrando per la prima volta dopo parecchio tempo tartarughe, coccodrilli marini e cuccioli di koala. Gli animali più fotogenici della settimana sono quelli che hanno vinto il Wildlife Photographer of the Year, l’importante concorso di fotografia naturalistica organizzato dal Museo di storia naturale di Londra, e si guardano qui. Tra le foto bestiali migliori degli ultimi giorni ci sono invece un’area cani dall’alto, maiali in una fattoria, farfalle blu e un cervo all’alba.