Il decreto approvato dal governo con le regole per l’applicazione dell’obbligo del green pass sui posti di lavoro a partire da venerdì, le preoccupazioni delle aziende per la gestione dei controlli e le discussioni sull’eventualità di rendere gratuiti i tamponi per i lavoratori sono le notizie in apertura su quasi tutti i giornali di oggi. Il Corriere della Sera e Avvenire aprono invece sulla riunione del G20 sull’Afghanistan, mentre la Stampa, Domani e il Dubbio si occupano della richiesta di scioglimento di Forza Nuova.