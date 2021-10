Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulla richiesta di dodici paesi dell’Unione Europea di costruire muri ai confini per contrastare l’arrivo di migranti e sulla decisione della Corte Costituzionale polacca sulla supremazia della legge polacca su quelle europee, altri aprono sulle preoccupazioni per le modalità di attuazione, a partire dal 15 ottobre, dell’obbligo di green pass nei posti di lavoro. Il Corriere della Sera titola sulla circolare del Ministero della Salute che autorizza la somministrazione della terza dose di vaccino alle persone “fragili” e a chi ha più di 60 anni, mentre il Fatto e il Giornale si occupano di una telefonata fra Draghi e Berlusconi su tasse e manovra economica.