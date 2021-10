La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sul decreto del governo che ha stabilito nuovi limiti di capienza per il pubblico negli stadi, portandolo al 75%, e nelle discoteche, al 50%, mentre per cinema e teatri i limiti sono rimossi, tornando al 100%. Repubblica titola invece sulla distribuzione fra le regioni dei fondi del PNRR, Libero e il Tempo si occupano della riforma del catasto, il Manifesto apre sulla manifestazione di solidarietà a Mimmo Lucano svoltasi ieri a Roma, il Fatto segue la pubblicazione dei “Pandora Papers” sui conti bancari in paradisi fiscali, e il Riformista titola sulla visita a Roma della cancelliera tedesca uscente Merkel.