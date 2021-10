Facebook, Instagram e WhatsApp hanno avuto nuovi problemi per alcuni minuti

Nella serata di venerdì Facebook, Instagram e WhatsApp sono stati inaccessibili a molti utenti per diversi minuti, il tutto a pochi giorni da quando il 5 ottobre erano rimasti inaccessibili per mezza giornata a causa di un problema tecnico piuttosto complesso, provocando diversi guai.

I nuovi problemi, a quanto pare in gran parte risolti, sono iniziati poco dopo le 20. Come scritto dal New York Times, Facebook (che controlla anche Instagram e WhatsApp) ha detto però che i nuovi problemi non sono legati a quelli, ben più grandi e duraturi, avuti il 5 ottobre.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 8, 2021