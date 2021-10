Celebripost

Tra le persone che valeva la pena fotografare in settimana ci sono alcuni degli ospiti della sfilata di Balenciaga a Parigi, come Naomi Campbell ed Elliot Page. Sempre a Parigi, in occasione della settimana della moda, si sono viste Helen Mirren, Bebe Vio, Cardi B e Brigitte Macron. Poi un’attrice russa in partenza per lo Spazio, Ben Affleck e George Clooney che sollevano un giovane collega, il premio Nobel per la Letteratura, il primo ministro britannico Boris Johnson pronto ad infornare una torta e il compositore Hans Zimmer al pianoforte.