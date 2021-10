C’è stato un terremoto di magnitudo 5,9 in Pakistan: sono morte almeno 20 persone

Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stato un terremoto di magnitudo 5,9 nella provincia del Belucistan, in Pakistan. Sono morte almeno 20 persone, ci sono almeno 150 feriti (molti dei quali in condizioni critiche), e sono crollati diversi palazzi. L’epicentro è stato a circa 100 chilometri a est di Quetta, il capoluogo della provincia, e l’ipocentro è stato registrato a una profondità di 9 chilometri. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Il Pakistan è un’area ad alto rischio sismico: in Belucistan c’era già stato un terremoto di magnitudo 7,7 nel 2013, in cui erano morte più di 300 persone.