Le tensioni fra Lega e governo sono la notizia di apertura su quasi tutti i giornali di oggi, dopo la decisione della Lega di non partecipare al Consiglio dei ministri che ha deciso la riforma fiscale e le critiche concentrate principalmente sulla riforma del catasto; ieri Draghi ha confermato la linea del governo, dicendo che la sua azione non segue il calendario elettorale. Il Fatto si occupa invece delle possibili alleanze in vista dei ballottaggi per le elezioni amministrative, mentre i giornali sportivi commentano la sconfitta dell’Italia contro la Spagna nella semifinale di Nations League.