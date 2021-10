Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri svoltosi ieri della legge con cui viene affidata al governo la delega per la revisione del sistema fiscale, che prevede anche la riforma del catasto, e alla decisione della Lega, criticata dagli altri partiti della maggioranza, di non partecipare alla riunione per il poco tempo avuto a disposizione per valutare la riforma. Repubblica e il Messaggero titolano invece sull’assegnazione del Nobel per la fisica all’italiano Giorgio Parisi, il Fatto analizza i risultati delle elezioni amministrative, mentre i giornali sportivi presentano la semifinale di Nations League di stasera fra Italia e Spagna.