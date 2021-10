Un incendio ha distrutto almeno venti autobus in una rimessa dell’Atac, a Roma

Nella notte tra lunedì e martedì, a Roma, c’è stato un incendio in una rimessa dell’Atac, l’azienda del trasporto pubblico romano, in via Prenestina. Le fiamme hanno distrutto almeno 20 autobus ma non hanno provocato danni alle persone. Intorno alle 4 del mattino, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, spegnendo le fiamme. Non si conoscono ancora le ragioni dell’incendio, e Atac ha fatto sapere che sono partite le indagini interne per accertarle.