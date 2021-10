Alle elezioni suppletive per i collegi della Camera di Roma e Siena hanno vinto i candidati del PD

Alle elezioni suppletive per i collegi della Camera di Roma (quartiere di Primavalle) e Siena hanno vinto i candidati del Partito Democratico, rispettivamente il segretario del PD romano Andrea Casu e il segretario nazionale Enrico Letta. I dati definitivi di Siena dicono che Letta è stato eletto con il 49,9 per cento, mentre il candidato del centrodestra, l’imprenditore Tommaso Marrocchesi, ha preso il 37,8 per cento. A Roma non ci sono ancora dati definitivi, ma i tre quarti dei seggi sono stati scrutinati e Casu ha oltre il 44 per cento dei voti, mentre il candidato del centrodestra è al 36 per cento.

Il seggio di Siena era quello dell’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che si era dimesso nel 2020 per entrare nel consiglio di amministrazione del gruppo bancario Unicredit.