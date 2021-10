Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della sentenza del tribunale di Locri che ha condannato l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano a oltre 13 anni nel processo per il sistema di accoglienza dei migranti, altri titolano sulla chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative di domenica prossima e sulle divisioni nel centrodestra, mentre il Corriere della Sera e Avvenire aprono sull’incontro di ieri fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e Greta Thunberg.