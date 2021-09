Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, che nella conferenza stampa di presentazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza ha annunciato una crescita economica migliore di quella prevista a aprile, indicando come prossimi obiettivi del governo la riforma del catasto, la proroga del superbonus del 110%, e la riduzione delle tasse per imprese e ceti medi. Repubblica, il Manifesto, il Fatto e il Tempo titolano invece sulle indagini su Luca Morisi e sulle divisioni nella Lega, Domani si occupa del candidato del centrodestra a sindaco di Roma Michetti, e i giornali sportivi celebrano le vittorie di Atalanta e Juventus in Champions League.