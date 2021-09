Ci sono notizie diverse in apertura sulle prime pagine dei giornali di oggi: le divisioni nella Lega in seguito all’indagine sull’ex responsabile della comunicazione del partito Luca Morisi, l’intervento di Greta Thunberg alla conferenza Youth4Climate a Milano, gli aumenti delle bollette di luce e gas, gli incidenti sul lavoro che hanno provocato sei morti nella giornata di ieri, e la candidatura di Roma per ospitare l’Expo del 2030 proposta dal governo. I giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Champions League, con la sconfitta del Milan e il pareggio dell’Inter.