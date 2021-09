Almeno tre persone sono morte per il deragliamento di un treno nello stato americano del Montana

Almeno tre persone sono morte e più di 50 sono state ferite nel pomeriggio di sabato vicino a Joplin, nello stato americano del Montana, in seguito al deragliamento di un treno ad alta velocità. Il treno era partito da Chicago e stava procedendo verso Seattle, con a bordo 141 passeggeri e 16 dipendenti dell’azienda di trasporto ferroviario Amtrak. Al momento non sono note le cause del deragliamento, che ha fatto uscire dalle rotaie otto dei suoi dieci vagoni.

At least three people were killed when an Amtrak train that runs between Seattle and Chicago derailed in north-central Montana. The train had about 147 passengers and 13 crew members onboard. https://t.co/yRvAJ7vKDj

— The Wall Street Journal (@WSJ) September 26, 2021