Sulle prime pagine di oggi la persona più presente è Angela Merkel, perché oggi in Germania ci sono le elezioni e, come scrive la Stampa, visto che lei non si ricandiderà al ruolo di cancelliera, «si chiude l’era Merkel». Per quanto riguarda l’Italia, ci sono titoli diversi su diversi giornali: il Corriere della Sera dedica per esempio molto spazio ai ragionamenti sulle terze dosi dei vaccini, Repubblica titola invece “Niente salario minimo nell’agenda di governo”. Su molti giornali già si parla anche delle elezioni comunali di ottobre. I giornali sportivi raccontano il primo gol in Serie A, col Milano di Daniel Maldini: figlio di Paolo e nipote di Cesare.