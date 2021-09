Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Russia: è il primo pilota ad averne vinti 100

Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes, ha vinto il Gran Premio di Russia, il centesimo da quando corre in Formula 1: è il primo a ottenere questo risultato.

Al termine di una gara che è stata parecchio vivacizzata dalla pioggia, Hamilton è arrivato davanti a Max Verstappen della Red Bull e a Carlos Sainz della Ferrari. Nella classifica generale del Mondiale di Formula 1 Hamilton ha ora due punti di vantaggio su Verstappen, che era partito dalle decima e ultima fila. Il prossimo Gran Premio sarà tra due settimane in Turchia.

HISTORY!!! ????@LewisHamilton becomes the first F1 driver ever to reach 100 wins ????????????#RussianGP #F1 pic.twitter.com/AK5cCAaxpe

— Formula 1 (@F1) September 26, 2021