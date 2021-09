Weekly Beasts

Spesso capita che nelle raccolte degli animali fotografati bene della settimana ci siano incursioni di umani: custodi di zoo o proprietari degli stessi animali, per esempio. Meno frequenti sono le apparizioni di capi di stato, come è successo invece questa settimana con dei pappagalli e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Nelle migliori foto bestiali della settimana c’è anche una nidiata di pavoncelle che hanno scelto come casa un campo sportivo a Medellín (Colombia), che rimarrà chiuso per permettere agli uccelli di crescere tranquilli per le prime delicate settimane di vita; e ci sono un uccello sugli spalti di uno stadio, cani dell’esercito, molti panda e topi domestici.