Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: la sentenza di appello nel processo sulla trattativa fra Stato e mafia, che ha assolto l’ex senatore Marcello Dell’Utri e gli ex carabinieri Mori, Subranni e De Donno, ribaltando la sentenza di primo grado che li aveva condannati, e l’intervento del presidente del Consiglio Draghi all’assemblea di Confindustria, nel quale ha chiesto un patto sociale per rilanciare l’economia e ha detto che le tasse non aumenteranno. Avvenire pubblica la sua classifica della qualità della vita nelle province italiane, mentre i giornali sportivi titolano sulla vittoria con la Sampdoria del Napoli, che rimane primo a punteggio pieno in Serie A.