L’approvazione definitiva del decreto sull’estensione del green pass nei luoghi di lavoro da parte della Camera è la notizia di apertura per molti giornali di oggi, che sottolineano anche le divisioni all’interno della Lega sul voto favorevole. La Stampa intervista il presidente dell’INPS Tridico, il Messaggero si occupa delle prossime elezioni per il sindaco di Roma, il Manifesto apre sullo stato delle scuole in Italia, il Fatto titola sui guadagni delle industrie farmaceutiche grazie ai vaccini, il Dubbio segue la discussione al Senato sulla riforma della giustizia, e i giornali sportivi commentano le vittorie di Milan e Juventus nelle partite di ieri sera della Serie A.